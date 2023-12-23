Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Utku Yücedağ\'ı kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ve FIBA Europe Cup'ta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sezona Mersin Büyükşehir Belediyesi formasıyla başlayan forvet Utku Yücedağ'ı kadrosuna katarken, Berkay Sinirlioğlu ile yolları ayırdı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ve FIBA Europe Cup'ta yoluna emin adımlarla devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, sezona Mersin Büyükşehir Belediyesi formasıyla başlayan forvet Utku Yücedağ'ı kadrosuna kattı. Kulüp, 1994 doğumlu ve 1.98 boyunda olan Utku Yücedağ ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Utku Yücedağ kimdir?

1994 Ankara doğumlu olan Utku Yücedağ, profesyonel olarak ilk kez 2012-2013 sezonunda İstanbul Teknik Üniversitesi forması giydi ve sırasıyla FMV Işık İstanbulspor, Yeni Mamak Spor Kulübü, Fethiye Belediye Spor, ABB Egospor Mamak Belediyesi, OGM Ormanspor ve Mersin Büyükşehir Belediyesi formaları terletti. Utku Yücedağ, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunudur.

Mersin Büyükşehir Belediyesi formasıyla 16 maçta 4 sayı ve 3.5 ribaund ortalamaları tutturan Yücedağ, 2023-2024 sezonunda Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile sözleşme imzaladı.

Berkay Siniroğlu ile yollar ayrıldı

Öte yandan Manisa BBSK Basketbol Takımı, Berkay Sinirlioğlu ile yolları ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada "Berkay Sinirlioğlu'na kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - MANİSA