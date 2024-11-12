Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Pcıfıc Espor Takımı İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Pcıfıc Espor Takımı İşbirliği Protokolü İmzalandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Pcıfıc Espor Takımı İşbirliği Protokolü İmzalandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Pcıfıc Espor takımı ile işbirliği protokolü imzalayarak, espor takımı kurulmasına ve gençlere destek olmaya odaklandı. Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, gençlerin espor alanına olan ilgisini vurgulayarak, bu işbirliğinin Manisa'nın tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

12.11.2024 11:17  Güncelleme: 11:19
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Pcıfıc Espor takımı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde espor takımı kurulması, kurulumuna destek olunması ve gerçekleştirilecek organizasyonda işbirliği yapılması imza altına alındı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Pcıfıc Espor Takımı Kaptanı Kaan Karapınar ve oyuncularını konuk etti. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Emre Hasgör ve Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Köseli de yer aldı. Gençlerin espor branşına gösterdiği ilgi hakkında bilgi veren Kaptan Karapınar, kulüp oyuncularını tanıttı, yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Başkan Zeyrek: "Her zaman gençlerin yanında olacağız"

Protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Zeyrek, "Manisa'yı tanıtmak, Manisa'nın bayrağını taşımak her platformda olduğu gibi espor branşında da çok önemli. Şehrim ve şehrimin gençleri her şeyin en iyisini hak ediyor. Sizler de bunun öncüsü olacaksınız. Bu konuda verdiğiniz hizmetten ve destekten dolayı teşekkür ederiz. Biz her zaman için Manisalı gençlerin yanında olacağız. Onların bu tip isteklerinde yanlarında bir paydaş olarak bulunacağız. Hem şehrin markalaşması hem de gençlere yeni alanların açılması konusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi her zaman için Manisa'nın gençlerinin yanındadır" diye konuştu.

Pcıfıc Espor Takım Kaptanı Kaan Karapınar ise protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Pcıfıc Espor Takımı İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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