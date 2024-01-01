 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Hakan Demir'i başantrenör olarak atadı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Hakan Demir'i başantrenör olarak atadı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde başantrenörlük görevine Hakan Demir'i getirdi. Ahmet Kandemir ile yollarını ayıran ekip, geçen sezon da takımı çalıştıran Hakan Demir ile anlaşma sağladı. Demir, geçen sezonun ardından İran Milli Takımı'nın başına geçmiş ve Dünya Şampiyonası ile Asya Oyunları'na katılmıştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Hakan Demir\'i başantrenör olarak atadı
01.01.2024 - 16:21,
Abone Ol

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, başantrenörlük görevine Hakan Demir'i getirdi.

Başantrenör Ahmet Kandemir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Manisa ekibi, takımı geçen sezon da çalıştıran Hakan Demir ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Geçen sezonu Manisa Büyükşehir Belediyespor'da tamamladıktan sonra İran Milli Takımı'nın başına getirilen Demir, İran ile Dünya Şampiyonası ve Asya Oyunları'na katılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Büyükşehir Belediyespor, Hakan Demir, Manisa, İran, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor, Hakan Demir'i başantrenör olarak atadı - Son Dakika


16:34
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42
Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20
Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:53
Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:51
Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı

Son Dakika
16:34 Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20 Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:51 Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:53 Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 16:46:52. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyespor, Hakan Demir'i başantrenör olarak atadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement