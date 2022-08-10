Sevim Yıldır'a milli görev - Son Dakika
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Sevim Yıldır'a milli görev

10.08.2022 11:31
Sevim Yıldır'a milli görev

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) Okçuluk takımı sporcusu Sevim Yıldır, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunlarında Milli Takımın aday kadrosunda yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) Okçuluk takımı sporcusu Sevim Yıldır, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunlarında Milli Takımın aday kadrosunda yer aldı.

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. 09-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlara 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu yarışacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Sevim Yıldır da Okçuluk Milli Takımının kadrosunda yer alarak, bu önemli organizasyonda Türkiye için madalya mücadelesi verecek.

Hakan Kadayıfçılar milli sporcuya başarılar diledi

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kadayıfçılar, 5. İslami Dayanışma Oyunlarında Milli Takım kadrosuna davet edilen Sevim Yıldır'a başarı dileklerini iletti. Kadayıfçılar, "Okçuluk takımı sporcumuz Sevim Yıldır, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kulübümüzü ve ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Onun bu başarısında emeği olan okçuluk antrenörümüz Nur Sancak'ı da tebrik ediyor, Milli Sporcumuz Sevim Yıldır'a ve oyunlarda mücadele eden Milli Takımlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sevim Yıldır'a milli görev - Son Dakika

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