Manisa Büyükşehir Belediyespor, P. Karşıyaka ile Ege derbisine çıkacak

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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) normal sezonun son haftası Ege derbisine sahne olacak. Potanın Tarzanları, P. Karşıyaka ile 4 Mayıs Cumartesi günü Manisa'da karşı karşıya gelecek.

Manisa BBSK, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yakaladığı başarılı ivme ile play-off'a kalmayı garantiledi. Yeşil-beyazlı takım, normal sezonu 5'inci sırada bitirmek için büyük öneme sahip olan son hafta mücadelesinde P. Manisa'da ağırlayacak. Ege derbisi, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak. Üst üste aldığı galibiyetler ile 5'inci sıra hedefini son haftaya taşıyan Manisa BBSK, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşmadan 91-87'lik skorla galip ayrılmıştı. Potanın Tarzanları ile P. Karşıyaka arasından oynanan 3 resmi maçın 2'sini yeşil-beyazlı takım kazanma başarısını gösterdi. - MANİSA