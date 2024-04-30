Manisa Büyükşehir Belediyespor, P. Karşıyaka ile Ege derbisine çıkacak - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, P. Karşıyaka ile Ege derbisine çıkacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor, P. Karşıyaka ile Ege derbisine çıkacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde P. Karşıyaka ile karşılaşacak. Manisa BBSK, play-off'a kalmayı garantiledi ve 5. sırayı hedefliyor.

30.04.2024 13:35  Güncelleme: 13:38
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) normal sezonun son haftası Ege derbisine sahne olacak. Potanın Tarzanları, P. Karşıyaka ile 4 Mayıs Cumartesi günü Manisa'da karşı karşıya gelecek.

Manisa BBSK, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yakaladığı başarılı ivme ile play-off'a kalmayı garantiledi. Yeşil-beyazlı takım, normal sezonu 5'inci sırada bitirmek için büyük öneme sahip olan son hafta mücadelesinde P. Manisa'da ağırlayacak. Ege derbisi, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak. Üst üste aldığı galibiyetler ile 5'inci sıra hedefini son haftaya taşıyan Manisa BBSK, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşmadan 91-87'lik skorla galip ayrılmıştı. Potanın Tarzanları ile P. Karşıyaka arasından oynanan 3 resmi maçın 2'sini yeşil-beyazlı takım kazanma başarısını gösterdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor, P. Karşıyaka ile Ege derbisine çıkacak - Son Dakika

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