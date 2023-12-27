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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası finallerine katılmayı garantileyebilir - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası finallerine katılmayı garantileyebilir

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Çağdaş Bodrum'u yendikleri takdirde Türkiye Kupası finallerine katılmayı garantileyecek. Sezonun flaş takımı olan Manisa BŞB, ligde 13 haftada 7 galibiyet alarak Play-Off hattında yer almayı başardı. Ayrıca, FIBA Europe Cup'ta da başarılı bir performans sergileyen takım, Fransız rakibi BCM Gravelines-Dunkerque'e destek teklifinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası finallerine katılmayı garantileyebilir
27.12.2023 - 11:48,
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezonun flaş takımı olan Manisa Büyükşehir Belediyespor cuma günü evinde Çağdaş Bodrum'u da yenerse devreyi Play-Off hattında tamamlayıp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası finallerine katılmayı garantileyecek. Bu sezon 3 önemli yabancısının uzun süreli sakatlıklarına rağmen ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında FIBA Europe Cup'ta ön elemeler ve ilk grup aşamasını lider geçerek yoluna devam eden, ligde de 13 haftada 7 galibiyet alan Manisa BŞB'de Antrenör Ahmet Kandemir, "Çağdaş Bodrum engelini de kayıpsız atlatmamız halinde Türkiye Kupası'nda 8'li finalleri garantileyip büyük oranda devreyi 5'inci sırada tamamlayacağız" dedi.

Manisa ekibinde bu yıl takımı devralan tecrübeli çalıştırıcı, "Süper Lig'de henüz ikinci sezonunu yaşayan Manisa için bu bir ilk olacak. Sezonun geride kalan bölümünde çizdiğimiz başarılı grafikte taraftarlarımızın müthiş desteği ile başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere yönetimimizin hem desteği hem de fedakarlıkları büyük rol oynadı. Şanssız sakatlıklarla eksik kaldığımız dönemlerde hamle yapmamızın önü açıldı ve hedeflerimize tutunduk. Cuma günü emeklerimizin ilk meyvesini alma fırsatı elimizde. Çağdaş Bodrum yeni antrenörleri Ahmet Çakı'nın yönetiminde çıkış arıyor. İyi bir kadroları var. Ben taraftarlarımızın yine salonu doldurup, aynı müthiş desteği vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

SAKATLAR DÖNÜYOR

Lig ve Avrupa'daki kritik maçlarda sakatlanan 3 önemli yabancısı ve Sinan Sağlam'dan yararlanamayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Russell'dan sonra Anderson da iyileşti. Takımda Robinson ve Sinan dışında eksik kalmadı. Sezonun ilk maçında Bahçeşehir Koleji karşısına tam kadro çıktıktan sonra sakatlık sıkıntıları yaşadıklarını belirten Ahmet Kandemir, "Buna rağmen önemli iş başardık. Russell ve Anderson'un yeniden form tutmalarıyla gücümüz artacak. Ligde devrenin kalan iki maçını da kazanmak istiyoruz. Avrupa'da da grubumuzda çeyrek final şansımız halen sürüyor" ifadelerini kullandı.

FRANSIZ RAKİBE ŞIK TEKLİF

Manisa Büyükşehir Belediyespor, salonunda yaşanan yangın ile büyük bir felaket yaşayan FIBA Europe Cup M Grubu'ndaki rakibi Fransız ekibi BCM Gravelines-Dunkerque'e centilmence bir teklifte bulundu. Manisa, gönderdiği resmi yazı ile Gravelines'e geçmiş olsun dileklerini iletirken, 24 Ocak'ta Fransa'da Sportica Arena'da oynanması gereken ancak yaşanan yangın nedeniyle aynı salonda oynanamayacak olan karşılaşmanın ev sahipliğini üstlenebileceklerini ve zor bir dönemden geçen Fransız ekibine destek olma amacıyla seyahat masraflarını üstlenebileceklerini iletti. Manisa BŞB rakibine grupta ilk maçı evinde 78-67 kaybetmişti.

Kaynak: DHA
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