Manisa\'da Gençlik Haftası Tenis Turnuvası Sona Erdi

Manisa'nın Demirci ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen tenis turnuvası final müsabakaları ile tamamlandı.

Demirci Kaymakamlığı, Demirci Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Demirci Akıncıları Spor Kulübü ve Demirci Gençlik Merkezi işbirliği ile 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvası 7 kategoride yapıldı. Üniversite Caddesi Demirci tenis kortlarında düzenlenen tenis turnuvasına 46'sı kadın, 41'i erkek olmak üzere 88 sporcu katıldı. Tenis kortlarında gündüz ve gece maçları ile 10 gün süren tenis turnuvası final karşılaşmaları ile sona erdi.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları Belediye Başkanı Erkan Kara, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül tarafından verildi.

Belediye Başkanı Erkan Kara ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Tenis turnuvasına katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Demirci'mizin eğitim kenti kimliğinin yanında artık sporda da önemli çalışmalar ve katıldığı yarışmalarda başarı elde eden bir ilçe olarak spor kenti kimliğine de kavuşmuştur. Gençlerimizi spor başta olmak üzere her alanda belediyemiz olarak desteklemeyi sürdüreceğiz "dedi.

Turnuvada kırmızı top kategorisinde ilçe birincisi Elif Sezer, Turuncu top kızlar kategorisinde ilçe birincisi Zeynep Aydın, Turuncu top erkekler kategorisinde ilçe birincisi Yavuz Selim Karagöz, Tek kadınlar 2. Grup kategorisinde ilçe birincisi Elmas Yol, Tek kadınlar 1. Grup kategorisinde ilçe birincisi Miray Ertan, Tek erkekler 2. Grup kategorisinde İlçe birincisi Umut Mehmet Özyiğit, Tek erkekler 1. grup kategorisinde ilçe birincisi Şener Çankaya oldu. - MANİSA