Manisa'da Okul Sporları Bocce Müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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Manisa'da Okul Sporları Bocce Müsabakaları tamamlandı

Manisa\'da Okul Sporları Bocce Müsabakaları tamamlandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Bocce Petank ve Volo İl Birinciliği müsabakaları, Salihli ilçesinde gerçekleştirildi.

14.04.2025 14:10
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Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Bocce Petank ve Volo İl Birinciliği müsabakaları, Salihli ilçesinde gerçekleştirildi.

Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılan yarışmalarda sporcular, il birinciliği unvanı için kıyasıya mücadele etti. Renkli ve heyecan dolu anlara sahne olan müsabakalarda, hem takım hem de bireysel olarak başarılı performanslar sergilendi.

Küçük Kızlar kategorisinde; birinciliği Şehit Hasan Acar Ortaokulu elde ederken, ikincilik Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu'nun oldu. Üçüncülüğü Bakır Ortaokulu, dördüncülüğü ise Salihli Misak-ı Milli Ortaokulu kazandı. Küçük Erkekler kategorisinde; Şampiyonluk Karakurt Ortaokulu'nun olurken, Ayvazdede Ortaokulu ikinci, Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu üçüncü, Halitli Ortaokulu ise dördüncü sırada yer aldı. Yıldız Kızlar kategorisinde; Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu birinci, 100. Yıl Ortaokulu ikinci, Kavaklıdere Atatürk Ortaokulu üçüncü, Turgutlu 19 Mayıs Ortaokulu ise dördüncü oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde; Birincilik 100. Yıl Ortaokulu'nun olurken, Yeşilyurt Ortaokulu ikinci, Ahmetli Barbaros Ortaokulu üçüncü, Şehit Hasan Acar Ortaokulu ise dördüncü sırayı aldı. Genç Kızlar kategorisinde; Akhisar Adnan Menderes Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu. Halit Görgülü Anadolu Lisesi ikinciliği, Özel İzmir Türk Koleji ise üçüncülüğü elde etti. Genç Erkekler kategorisinde; Halit Görgülü Anadolu Lisesi birinci, Özel İzmir Türk Koleji ikinci, Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü, Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Müsabakalarda kendi kategorilerinde birinciliği elde eden okul takımları ve bireysel sporcular, Manisa'yı grup yarışmalarında temsil etme hakkı kazandı.

Yarışmaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları, Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz ile beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa'da Okul Sporları Bocce Müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

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