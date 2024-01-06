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Sarıgöl Bağlıca Halil Duran Ortaokulu öğrencisi Mehmet Sarıtaş, Manisa'yı bölge şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı - Son Dakika
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Sarıgöl Bağlıca Halil Duran Ortaokulu öğrencisi Mehmet Sarıtaş, Manisa'yı bölge şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı

Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Karate müsabakalarında il 3'üncüsü olan Sarıgöl Bağlıca Halil Duran Ortaokulu öğrencisi Mehmet Sarıtaş, Manisa'yı bölge şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen karate müsabakalarında elde edilen başarı, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak tarafından da takdirle karşılandı.

Sarıgöl Bağlıca Halil Duran Ortaokulu öğrencisi Mehmet Sarıtaş, Manisa\'yı bölge şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı
06.01.2024 - 12:38,
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Manisa'da gerçekleştirilen Okul Sporları Karate müsabakalarında il 3'üncüsü olan Sarıgöl Bağlıca Halil Duran Ortaokulu öğrencisi Mehmet Sarıtaş Manisa'yı bölge şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından okul sporları kapsamında Manisa'da düzenlenen karate müsabakalarında Sarıgöl Bağlıca Halil Duran Ortaokulu öğrencisi Mehmet Sarıtaş il üçüncüsü oldu. Mehmet Sarıtaş'ın Manisa'yı Bölge şampiyonasında temsil edeceği öğrenildi.

Eğitim çalışmalarının yanı sıra sporda da elde edilen başarıların önemli olduğunu kaydeden Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Öğrencimizi ve başarısında pay sahibi olan öğretmenimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Sarıgöl Bağlıca Halil Duran Ortaokulu öğrencisi Mehmet Sarıtaş, Manisa'yı bölge şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı - Son Dakika


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