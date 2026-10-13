Manisa FK, 15 Ekim'deki Esenler Erokspor maçı öncesi taktik çalışması yaptı - Son Dakika
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Manisa FK, 15 Ekim'deki Esenler Erokspor maçı öncesi taktik çalışması yaptı

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Manisa FK, 15 Ekim\'deki Esenler Erokspor maçı öncesi taktik çalışması yaptı
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Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Perşembe saat 20.00'de sahasında Turka Esenler Erokspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip maç hazırlıklarını sürdürdü; 9 puanla 14., Esenler Erokspor 8 puanla 16. sırada.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Turka Esenler Erokspor'u konuk edecek Manisa Futbol Kulübü, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, mücadele öncesi taktik çalışmalarına ağırlık verdi.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de sahasında oynayacağı Turka Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başladı. Dar alan çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel oyunlarla sona erdi.

Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç saatini bekleyecek.

Bu müsabaka öncesinde Manisa FK 9 puanla 14. sırada, Esenler Erokspor ise 8 puanla 16. sırada bulunuyor.

Kaynak: İHA
TrendyolEsenlerManisaSporSon Dakika

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