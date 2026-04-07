Manisa FK 2-0 Pendikspor'u Yendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa FK 2-0 Pendikspor'u Yendi

07.04.2026 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de Manisa FK, Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Trendyol 1. Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Manisa FK evinde karşılaştığı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Yasin'in ceza sahasının soluna gönderdiği uzun pası alan Lindseth, pasını Diony'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz'in bacaklarının arasından filelerle buluştu. 1-0

12. dakikada Pendikspor'da Wilks, penaltı noktası üzerindeki Deniz'e pasını verdi. Denic'in vuruşunda top kaleci Vedat'ta kaldı.

37. dakikada Manisa FK kalecisi Vedat'ın gönderdiği uzun topa Diony kafayla müdahale etti. Pendikspor savunmasının arkasında hareketlenen Osman kaleci Deniz'le karşı karşıya kaldı. Kaleci Deniz'den topu kurtaran Osman'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

60. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Osman, solundan kale önüne hareketlenen Lindseth'e pasını verdi. Lindseth'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşu, kaleci Deniz ayağıyla çıkardı.

64. dakikada Pendikspor'da Erdem'in ceza sahası çaprazından arka direğe yaptığı ortaya Berkay kafayı vurdu. Kaleci Vedat'ın çeldiği topu kale sahasının sağında önünde bulan Soldo, topu üstten dışarı gönderdi.

82. dakikada Pendikspor atağında Denic, sol yandan taşıdığı topla Bekir ile yaptığı duvar pası sonrasında topu alan Bekir kaleci Vedat ile karşı karşıya kaldı. Bekir'in yaptığı vuruşa kaleci Vedat da ayağıyla müdahalesi sonrası top yeniden Bekir'e geldi. Bekir'in vuruşunda boş kaleye yönelen topa Manisa FK'lı Yasin müdahale ederek kale çizgisinden mutlak gole izin vermedi.

90+6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Muhammet Enes, sürdüğü topla rakibini geçerek yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu 2-0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Hakan Ülker, Enes Biroğlu, Mehmet Ali Vardar

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Vargas (Ada İbik dk. 90), Lindseth, Umut Erdem, Yunus Emre Dursun (Ahmet Şen dk. 68), Cissokho, Yasin Güreler, Osman Kahraman (Muhammed Enes Kiprit dk. 75), Diony

Teknik Direktör: Ahmet Pektaş

Yedekler: Saim, Kubilay, Emre, Yunus Emre Köse, Umut Can, Batuhan, Kartal

Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Berkay Sülüngöz, Hakan Yeşil, Hamza Akman (Harris dk. 78), Erdem (Kitsiou dk. 67), Bekir, Furkan (Mesut dk. 77), Denic, Wilks, Görkem Bitin

Yedekler: Utku, Ahmet, Enis, Efehan, Adnan, Tarık, Yiğit

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Diony (dk. 5), Muhammet Enes (dk. 90+6) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Bekir, Mesut (Pendikspor), Yunus Emre Dursun, Yasin (Manisa FK) - MANİSA

Kaynak: İHA

Pendikspor, Trendyol, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 20:28:41. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.