Manisa FK, 90+3\'te yediği penaltıyla Esenler Erokspor\'la 1-1 berabere kaldı

TRENDYOL 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde evinde Turka Esenler Erokspor'u konuk eden Manisa Futbol Kulübü son saniyede yediği golle galibiyeti kaçırdı. Karşılaşmadan 1-1 berabere ayrılan siyah-beyazlılar galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.

İlk devresi golsüz sona eren maçın 80'inci dakikasında altyapı patentli oyuncusu Ada İbik ile öne geçen Manisa Futbol Kulübü, galibiyete çok yaklaşmışken 90+3'üncü dakikada aleyhine çalınan penaltı kararıyla yıkıldı. Esenler Erekspor, son dakikada Kanga'nın penaltı golüyle puanı kaptı. Bu sonuçla 10 puana yükselen Manisa temsilcisi 14'üncü sırada kaldı. Maçtan önce teknik direktörü Ahmet Pektaş'la yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü'nde takımı sahaya teknik sorumlu Selman Çoşkun çıkardı. Yönetimin, 39 yaşındaki teknik adam Abdullah Durak'la görüşme halinde olduğu bildirildi. Maçı değerlendiren Çoşkun çok üzgün olduklarını dile getirdi.

'KAZANABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI'

Galibiyete çok yaklaştıklarını ifade eden Çoşkun, "Karşılaşma öncesinde rakibe yönelik detaylı bir hazırlık yaptık. Savunmada takım bütünlüğünü korumayı, rakibe alan ve zaman bırakmamayı hedefledik. Rakibin özellikle kanat hücumlarını ve ortalarını etkisiz hale getirmeye çalıştık. Nitekim yine kompakt kalarak rakibe alan ve zaman vermemeyi denedik. Bunda da başarılı olduk. Ancak ceza sahası dışından yapılan bir şutla ne yazık ki penaltı verildi ve maç berabere gitti. Üzgünüz, kazanabileceğimiz bir maçtı" dedi.

Siyah-beyazlılar, ligin 11'inci haftasında 19 Ekim Pazartesi günü Muğlaspor'u konuk edecek.