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Manisa FK, Alberk Koç'u kadrosuna kattı - Son Dakika
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Manisa FK, Alberk Koç'u kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa FK, defans oyuncusu Alberk Koç'u transfer etti. 26 yaşındaki sol bek, 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Alberk Koç, Manisa FK'ye katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek takıma en yüksek katkıyı vermek istediğini söyledi. Manisa FK Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan ise Alberk Koç'un deneyimi ve enerjisiyle takıma güç katacağına inandıklarını ifade etti.

Manisa FK, Alberk Koç\'u kadrosuna kattı
02.01.2024 - 16:28,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, defans oyuncusu Alberk Koç'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen 26 yaşındaki sol bek, Manisa ekibiyle 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alberk Koç, Manisa FK'ye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Manisa FK'nin hedefleri olan bir kulüp olduğunu vurgulayan Koç, "Çok çalışıp takımıma en yüksek katkıyı vermek istiyorum. Takım arkadaşlarımla Manisa FK için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Manisa FK Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan, Alberk Koç'un devre arası transfer döneminde kadrolarına kattıkları ilk isim olduğunu kaydederek, "Deneyimi ve enerjisiyle takımımıza güç katacağına inanıyoruz. Kendisini aramızda görmekten dolayı mutluyuz. Hem Alberk hem de Manisa Futbol Kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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