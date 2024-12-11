Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Çağdaş Çavuş'un istifa etmesinin ardından takımı çalıştıran U17 Takım Teknik Direktörü Osman Bilik yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya hareket edecek. - MANİSA
Son Dakika › Spor › Manisa FK Ankaragücü Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?