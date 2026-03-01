Manisa FK, Çorum FK ile Karşılaşıyor

1'inci Lig'de üst üste Bandırmaspor ve Bodrum FK (D) galibiyetleriyle 40 puana ulaşan ve Play-Off hattına yaklaşan Manisa Futbol Kulübü yarın 28'inci haftanın kapanış maçında evinde Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Ömer Tolga Güldibi'nin yöneteceği maç saat 20.00'de başlayacak.

Manisa FK'da Mustafa Dalcı'nın istifa etmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu Ahmet Pektaş, 3'te 3 yapacaklarına inandığını söyledi. Rakipleri Çorum FK'nın Play-Off hattında olduğunu hatırlatan Pektaş, "Rakibimizle aramızda 7 puan fark var. Evimizde kazanıp farkı 4'e indirmek istiyoruz. Play-Off hattına çok yakınız, çıkışımızı sürdürüp hedeflediğimiz yere gelmeyi amaçlıyoruz dedi. Sezonun ilk yarısında Çorum'da oynanan maçı Manisa FK 3-1 kaybetmişti.