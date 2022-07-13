Iğdır temsilcisinden ayrılan Batuhan'la siyah-beyazlı kulübün ilgilendiği ileri sürüldü. Önceki sezon Hekimoğlu Trabzon 'da toplam 29 gol atan Batuhan'ı ayrıca Göztepe ve Sakaryaspor 'un da istediği gelen haberler arasında. Öte yandan Manisa temsilcisi üçüncü etap çalışmalarına Afyon 'da başladı.

Kaynak: DHA

Batuhan Karadeniz, Manisa, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manisa FK'da Batuhan Karadeniz iddiası - Son Dakika

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