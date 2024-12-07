Manisa FK'da İstifa Şoku - Son Dakika
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Manisa FK'da İstifa Şoku

Manisa FK\'da İstifa Şoku

Manisa FK, Çorum FK'ya 1-0 kaybetti; teknik direktör Çağdaş Çavuş istifasını açıkladı.

07.12.2024 19:05
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Trendyol 1. Lig 15. haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Manisa FK, Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları karşılaşmayı değerlendirirken, Manisa FK hocası Çağdaş Çavuş istifa edeceğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig 15. hafta mücadelesinde kendi evinde Çorum FK'ya 1-0 kaybeden Manisa FK'da kötü gidiş devam ediyor. 12. haftada Erzurum FK'yı kendi evinde 2-0 yenen Manisa FK daha sonrasında oynadığı 3 lig maçını da kaybetmiş oldu. Maçın ardından Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ve Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta karşılaşmayı değerlendirerek basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Manisa FK cephesi

Haftalardır girdikleri pozisyonlara rağmen gol atamadıklarını ve puan alamadıklarını belirterek istifa edeceğini açıklayan Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Sahanın içerisindeki oyunu filan veya maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Yani gerçekten o kadar gol pozisyonuna giriyorsunuz ve atamıyorsunuz. Bir tane yiyorsunuz. Falan filan yani. 15 haftanın son haftalarında aldığımız mağlubiyetler ondan sonra içeride bir şeyin değişmesi lazım. Belki de takım farklı bir reaksiyon gösterecek. O yüzden çok kısa hemen söyleyeceğim ve bitireceğim. Yani şu anda böyle bir bu oyunlardan sonra atamıyoruz. Olmuyor. Demek ki biz biraz daha içeride kulübün önünü açmak gerekecek. O yüzden hem kulübe hem oyuncularıma hepsine teşekkür ediyorum. Size de buradan teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet istifa edeceğim. Yani takımın biraz daha belki bundan sonraki süreçte daha farklı olur. Bu kadar iyi oynayıp bu kadar bir maçın üstünlüğünü sağlayıp ki bu sadece bu maç için değil yani. Bundan önceki maçlarda da aynısı bu kadar çok fazla oyuna hakim olup, çok fazla rakibi ezip bunalttığımız bir noktada olmuyor. Yaklaşık 6 haftada bir tane galibiyetimiz var. O yüzden bu tür durumlarda biraz da kulüplere alan ve zaman tanımak lazım. O yüzden böyle bir karar aldım. Manisa FK Takımı'na başarılar diliyorum. Oyuncu grubuna da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim" diyerek istifa edeceğini açıkladı.

Çorum FK cephesi

Zorlu bir deplasmandan 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını dile getiren Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise şunları söyledi: "Dört hafta 10 puan yaptıktan sonra geçen hafta içeride Erzurum müsabakayı kazanmak istediğimiz bir maçtı. Yukarıya tırmanma adına ama gerçekçi olmak gerekiyorsa da ligin çok dengeli geçmesi açısından makas aralığının çok kısa olması iki tane müsabaka kazandığın zaman içine girebildiğin ama Allah göstermesin iki tane müsabaka kaybettiğinde de aşağı doğru irtifa kaybettiğin bir ligdeyiz bu sene. O anlamda Erzurumspor müsabakası hem yukarıyı yakalama hem de aşağıdaki banttan biraz daha uzaklaşma adına bizim için önemliydi. İyi oyun. Çok iyi Mücadele girilen beş ya da altı tane net pozisyon. Ama sonunda istediğimiz skoru alamamıştık. Bunu telafi etmemiz gerekiyordu ki telafi edeceğimiz takım da hem genç oyuncularıyla yani gelecek vadeden bir üst ligi futbol hayatlarında yakalamak isteyen, hedefleri olan, hayalleri oyuncular artı tecrübeli oyuncular, yetenekli, tecrübeli oyuncular. Bir de orta yaş grubuyla üçlü bir harman olan bir takım. Sezon başından beri tabii ki artık 15. hafta oynadık. Takip ettiğimiz onlar da bizi takip ediyor ama çok canlı bir takım. Belli bir oyun prensipleri var. İçeride ve dışarıda bunu oynamaya çalışıyorlar evet çok canlı bir takıma karşı oynayacaktık. Çok ilginç bir müsabaka oynayabiliriz ve onlarla paylaşmıştık ama buna tepki vermemiz gerekiyordu. Hem üretmemiz gerekiyordu oyun anlamında hem de onların bu iştahlarına, canlılıklarına tepki vermemiz gerekiyordu. Tam da böyle bir müsabaka oynandı. Çok canlı bir takım. Çünkü içeride de dışarıda aynı şeyi gösterebiliyor. Ama bunun yanında da yaptığımız konuşmalarla oyuncularımızla hem birebirde hem teknik analizlerimizde hem de sahada uygulamalarımızda hem bireysel anlamda hata yapabilen hem de takım savunma salonunda bazen hata yapabilen takıma karşı oynuyorduk. O da ister istemez bazı oyuncuların dediğim gibi idealist olmaları, hayal güçleri bir üst ligde oynama bu ligde önce kendini gösterip bir üst ligde oynama çabalarının olması hedeflerinin olması zaten ikisi birbiriyle örtüşüyor. Yani bu onların kabahati değil. Kimsenin kabahati değil ama normalde sistematik bir şekilde genelde böyle olmuştur. O anlamda gerçekten çok farklı bir müsabaka geçti. Onların da çok ciddi pozisyonları var. Hele oyunun başında. Bizim de var ama sonra kırmızı karttan sonra ikinci yarı farklı bir oyun gelişti. Burada Hem skoru tutmamız gerekiyordu hem de girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Bunu yapamadık, uygulayamadık." - MANİSA

Kaynak: İHA

Politika, Trendyol, Futbol, manisa, Spor, Son Dakika

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