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Manisa FK'da Oğuzhan Berber ve Tabla ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Manisa FK'da Oğuzhan Berber ve Tabla ile yollar ayrıldı

1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını hayal kırıklığıyla tamamlayan Manisa Futbol Kulübü'nde ikinci yarı maratonu öncesi stoper Oğuzhan Berber ve Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Tabla ile yollar ayrıldı. Oğuzhan'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilirken, Tabla ise ilk yarıda 7 lig maçında sonradan oyuna dahil olarak 1 gol attı. Manisa FK'da sezon içinde yabancılardan Stark ve Ba da ayrılmıştı. Genç futbolcu Yunus Emre Dursun ise U18 Milli Takım'ın Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi.

Manisa FK\'da Oğuzhan Berber ve Tabla ile yollar ayrıldı
06.01.2024 - 10:51,  Güncelleme: 10:52
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1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını hayal kırıklığıyla tamamlayan Manisa Futbol Kulübü'nde ikinci yarı maratonu öncesi stoper Oğuzhan Berber ve Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Tabla ile yollar ayrıldı.

Devre tamamlandıktan sonra teknik heyet ve kadroda operasyona girişen siyah-beyazlılarda sezon başında takıma katılıp 11 maçta ilk 11'de oynayan Oğuzhan'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Son 2 sezondur Manisa'da forma giyen Tabla ise ilk yarıda 7 lig maçında sonradan oyuna dahil olarak 1 gol attı. Manisa FK'da sezon içinde yabancılardan Stark ve Ba da ayrılmıştı. Siyah-beyazlıların genç futbolcusu Yunus Emre Dursun ise U18 Milli Takım'ın

13-20 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Manisa FK'da Oğuzhan Berber ve Tabla ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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