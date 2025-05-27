Transferde aceleci davranmayacaklarını belirten Taşkın, "İlk önce takım içindeki bize uygun oyunculardan iyi bir iskelet kadro oluşturmak istiyoruz. Daha sonra takımımıza ve şehrimizin ruhuna uygun oyuncular transfer etmeyi planlıyoruz. Oyuncu seçim kriterlerimiz de genç, dinamik ve tecrübeli oyuncuların harmanlanmasıyla birlikte olacak. Şehrimize yakışan bir futbol kültürü ile yeni sezona hazırlık yapmak istiyoruz. En önemli kriterlerimizden biri de başarıya aç oyuncular ile hedefe gidecek bir takım yaratmak. Bu konuda sabırlı ve özenli davranmak istiyoruz. Manisalılara ve taraftarlarımıza güzel futbol ve gurur duyacakları bir takım izlettirmek en büyük hedefimiz" dedi.
Son Dakika › Spor › Manisa FK'da Taşkın'ın Transfer Stratejisi - Son Dakika
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