Manisa FK'da Veli şoku - Son Dakika
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Manisa FK'da Veli şoku

11.03.2022 10:45
Manisa FK'da Veli şoku

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Adanaspor'a deplasmanda 2-0 yenilip, pazar günü evinde lider Ankaragücü'yle oynaması gereken maç yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1 hafta ertelenen Manisa Futbol Kulübü, Veli Çetin'in sakatlığına üzüldü.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Adanaspor'a deplasmanda 2-0 yenilip, pazar günü evinde lider Ankaragücü'yle oynaması gereken maç yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1 hafta ertelenen Manisa Futbol Kulübü, Veli Çetin'in sakatlığına üzüldü. Siyah-beyazlılarda bu sezon 13 maçta forma giyen 27 yaşındaki defans oyuncusu antrenmanda sakatlandı. Çekilen MR'ında sağ bacak arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcunun 4-6 hafta arasında yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Veli, sezonun son maçlarında takıma dönebilecek.


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Ankaragücü, Spor Toto, Adanaspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa FK'da Veli şoku - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa FK'da Veli şoku - Son Dakika
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