Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, savunma oyuncusu Yasin Güreler ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sezon sonu sözleşmesi sona eren tecrübeli savunma oyuncumuz Yasin Güreler ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Yasin Güreler'e Manisa Futbol Kulübü ailesine yeniden hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Manisa FK'dan Yasin Güreler ile Yeni Sözleşme - Son Dakika
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