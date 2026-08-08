Manisa FK Deplasmanda Galip - Son Dakika
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Manisa FK Deplasmanda Galip

Manisa FK Deplasmanda Galip
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Manisa FK, Boluspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu 3 puanla açtı. Anziani ve Lindseth golleriyle kazandılar.

TRENDYOL 1'inci Lig'de sezonun ilk maçında Boluspor'u deplasmanda geriden gelerek 2-1 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü maratona 3 puanla başlamanın sevincini yaşıyor. Bolu deplasmanında henüz 7'nci dakikada kalesinde gördüğü golle yenik duruma düşen siyah-beyazlı ekip, 35'inci dakikada penaltıdan yeni transferi Anziani ve 45+4'tüncü dakikada ise Lindseth'in golleriyle galibiyete ulaşmayı başardı. Sezon öncesi kadrosunu önemli oranda koruyup 5 takviye yapan Manisa ekibi, teknik direktör Ahmet Pektaş yönetiminde lige moralli giriş yaptı. Ligdeki altıncı sezonunu geçiren Manisa FK son olarak 2023-2024 sezonunun ilk maçında Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 yenmiş, 2024-2025'te ilk hafta İstanbulspor'a 3-2, geçen sezon da Ümraniyespor'a 2-1 yenilmişti.

Kaynak: DHA

Boluspor, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

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