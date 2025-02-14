Manisa FK, Düşme Potasından Kurtulmak İçin Yeni Malatyaspor'la Karşılaşıyor

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1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde evinde lider Kocaelispor'a 2-0 yenilerek 30 puanda kalan ve düşme potasına yaklaşan Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda şimdiden havlu atan lig sonuncusu Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak maçın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak.

Ligde altyapı oyuncularından kurulu kadrosuyla şimdiye kadar çıktığı 24 maçı da farklı kaybeden Yeni Malatyaspor, aldığı toplam 21 puan silme cezası nedeniyle eksi 21 puanda yer alıyor.

Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, rakiplerine saygı duyduklarını belirterek, "Biz kendi futbolumuza odaklanacağız. Kazanıp bir an önce alt sıralardan uzaklaşacağız" dedi.