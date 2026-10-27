Manisa FK, El Maestro'nun ilk maçında Mardin 1969'a 2-1 yenilerek düşme hattına indi - Son Dakika
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Manisa FK, El Maestro'nun ilk maçında Mardin 1969'a 2-1 yenilerek düşme hattına indi

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Manisa FK, El Maestro\'nun ilk maçında Mardin 1969\'a 2-1 yenilerek düşme hattına indi
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Trendyol 1'inci Lig'de 12'nci haftanın kapanış maçında Manisa FK, deplasmanda Mardin 1969'a 2-1 yenilerek 17'nci sıraya indi ve küme düşme potasına girdi. Yeni teknik direktörü Nester El Maestro ile ilk maçından puansız ayrılan ekip, cumartesi Batman Petrolspor'u ağırlayacak.

TRENDYOL 1'inci Lig'de 12'nci haftanın kapanış maçında deplasmanda play-off hattındaki Mardin 1969'a 2-1 mağlup olan Manisa FK, kendisini düşme hattında buldu. Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Nester El Maestro önderliğinde çıktığı ilk sınavdan puansız ayrıldı. Ligde ilk 2 maçını kazanıp, 2'nci haftayı liderlik koltuğunda tamamlayan Manisa ekibi, daha sonra oynadığı 10 müsabakada 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak 3 puana hasret kaldı. Manisa FK, 17'nci sıraya inerek küme düşme potasına girdi. Siyah-beyazlı takım cumartesi günü evinde Batman Petrolspor karşısında çıkış arayacak.

Kaynak: DHA
Batman PetrolsporCumartesiTrendyolMaestroMardinManisaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa FK, El Maestro'nun ilk maçında Mardin 1969'a 2-1 yenilerek düşme hattına indi - Son Dakika
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