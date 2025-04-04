Manisa FK, Keçiörengücü'nü Ağırlıyor - Son Dakika
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Manisa FK, Keçiörengücü'nü Ağırlıyor

Manisa FK, Keçiörengücü\'nü Ağırlıyor

Manisa Futbol Kulübü, 32. hafta maçında Ankara Keçiörengücü ile yarın karşılaşacak.

04.04.2025 14:47
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 32. hafta mücadelesinde sahasında Manisa FK, Ankara Keçirengücü ile karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig'in 32. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, yarın saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Ankara Keçirengücü'nü konuk edecek. Siyah-beyazlılar, Ankara Keçirengücü maçında sadece Manisa FK değil aynı zamanda Manisaspor taraftarlarının da desteğini bekliyor.

Hazırlıklar tamam

Manisa Futbol Kulübü sahasında konuk edeceği Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Siyah-beyazlılar, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Erdem Mertoğlu yönetecek

Manisa Futbol Kulübü ile Ankara Keçirengücü arasında oynanacak mücadeleyi hakem Erdem Mertoğlu yönetecek. Mertoğlu'nun yardımcılıklarını Ömer Lütfü Aydın ve Azem Zorlu yapacak. Maçın 4. hakemi ise Tolga Akbaba olacak.

Bilet satışı devam ediyor

Öte yandan Ankara Keçirengücü maçının bilet satışları devam ediyor. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek.

Kadın ve 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz maç

Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar, iç saha maçlarını ücretsiz izleyebilecek. Maçları tribünden takip etmek isteyen kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı sahibi olması zorunlu. Passolig kartı olmayan kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı alması, kart sahibi olan taraftarların ise Passolig kartlarının vizelerini yenilemesi gerekiyor.

Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar, ücretsiz biletlerini maç günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda bulunan Passolig gişelerinden tanımlayabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

"Kapalı Alt Tribün: 30 TL

Misafir Tribünü: 39 TL" - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa FK, Keçiörengücü'nü Ağırlıyor - Son Dakika

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