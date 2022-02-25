Manisa FK maç saatini beklemeye başladı - Son Dakika
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Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

25.02.2022 16:37
Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde kendi evinde Ümraniyespor'u 2-1 yenerek moral bulan Manisa FK, yarın kendi evinde karşılaşacağı Eyüpspor hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde kendi evinde Ümraniyespor'u 2-1 yenerek moral bulan Manisa FK, yarın kendi evinde karşılaşacağı Eyüpspor hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 27. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, maç saatini beklemeye başladı.

Manisa Futbol Kulübü ile Eyüpspor arasında 26 Şubat Cumartesi Günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda başlayacak mücadelenin orta hakemliğini Eren Özyemişcioğlu yapacak. Özyemişçioğlu'nun yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Bersan Duran üstlenirken, karşılaşmanın 4. hakemi ise Selim Özen olarak açıklandı.

Lig'de Eyüpspor 42 puanla 6. sırada bulunurken, Manisa FK ise 33 puanla 10. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Eyüpspor 3-2 kazanmıştı. - MANİSA

Manisa FK maç saatini beklemeye başladı
Manisa FK maç saatini beklemeye başladı
Manisa FK maç saatini beklemeye başladı
Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

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Ümraniyespor, Spor Toto, Eyüpspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa FK maç saatini beklemeye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa FK maç saatini beklemeye başladı - Son Dakika
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