Manisa FK'nın Esenler Erokspor ile maçı 90+6'da Kanga penaltısıyla 1-1 bitti - Son Dakika
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Manisa FK'nın Esenler Erokspor ile maçı 90+6'da Kanga penaltısıyla 1-1 bitti

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Manisa FK\'nın Esenler Erokspor ile maçı 90+6\'da Kanga penaltısıyla 1-1 bitti
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK, evinde Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. 80. dakikada Ada ile öne geçen Manisa, 90+6'da Kanga'nın penaltı golüne engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında ağırladığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Esenler Erokspor'da Gueye'nin sağından hareketlenen Faye'ye pasını çıkardı. Faye'nin ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta top sol direğin yanından auta gitti.

25. dakikada sağ kanattan Anziani'nin pasıyla topla buluşan Benrahou, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

60. dakikada Enes'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gönderilen top kafalardan sekerek kale önündeki Gueye'nin önüne düştü. Gueye'nin yakın mesafeden ayağının dışıyla yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti.

80. dakikada sol kanattan Anziani'nin kullandığı köşe vuruşunda Esenler savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Ada, ceza sahası içerisinde ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

90+2. dakikada Recep'in ceza sahasının dışından çektiği şutta meşin yuvarlak ceza sahası içerisinde savunmada Atakan'ın eline çarptı. Hakem Doğukan Yıldırım, VAR'ın da uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.

90+6. dakikada penaltı atışını kullanan Kanga'nın vuruşunda top sol köşeden filelerle buluştu. 1-1

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Doğukan Yıldırım, Yusuf Şimşek, Mehmet Erdoğan

Manisa FK: Yüksel, Kadir, Herelle, Ada, Osman Kaynak (Yasin dk. 75), Toure, Benrahou (Yunus Emre Dursun dk. 90), Atakan, Anziani, Yusuf (Osman Kahraman dk. 78), Vargas

Yedekler: Metehan, Yunus Emre Köse, Fırat, Lindseth, Lemina, Emre, Ahmet

Teknik Direktör: Selman Coşkun

Esenler Erokspor: Erdem, Furkan, Bahadır, Claro, Enes, Kanga, Janvier (Ferhat dk. 84), Faye (Yusuf dk. 75), Mikail (Recep dk. 84), Burak (Zeqiri dk. 75), Gueye (Kubilay dk. 68)

Yedekler: Ertuğrul, Tugay, Buljubasic, Erkan, Hayrullah

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Ada (dk. 80) (Manisa FK), Kanga (dk. 90+6 pen.) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Janvier, Gueye, Claro, Enes, Kanga (Esenler Erokspor), Kadir Kaan (Manisa FK)

Kaynak: İHA
TrendyolEsenlerManisaFutbolSporSon Dakika

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