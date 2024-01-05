Manisa FK\'nın genç futbolcusu Yunus Emre Dursun U18 Milli Takımı\'na davet edildi

Manisa FK'nın genç futbolcusu Yunus Emre Dursun, U18 Milli Takımı'nın 13-20 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi.

U18 Milli Takımı'nın 13-20 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Manisa FK'nın genç futbolcusu Yunus Emre Dursun da aday kadroya davet edilen oyuncular arasında yer aldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 13 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de Antalya'da toplanacak.

Manisa Futbol Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ülkemizi ve Manisa'yı milli formayla temsil edecek olan genç futbolcumuz Yunus Emre Dursun'u kutluyor, A Milli Takım'a giden yolda başarılar diliyoruz" denildi. - MANİSA