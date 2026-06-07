Manisa FK'nın Genç Yıldızlarına Talep Artıyor - Son Dakika
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Manisa FK'nın Genç Yıldızlarına Talep Artıyor

Manisa FK\'nın Genç Yıldızlarına Talep Artıyor
07.06.2026 13:09
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Manisa FK'nın genç oyuncuları Ada İbik, Ayberk Karapo ve Yusuf Talum, Süper Lig kulüplerinin ilgisini çekti.

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün vitrine çıkardığı genç oyuncuları transferin adeta gözdesi oldu. Siyah-beyazlıların alt yapısından yetiştirdiği 17 yaşındaki stoper Ada İbik ve 21 yaşındaki sağ beki Ayberk Karapo'nun yanı sıra 24 yaşındaki Yusuf Talum Süper Lig kulüplerini peşine taktı. Genç yaşında gösterdiği performansla U18 Milli Takımı'na seçilen Ada'yı Trabzonspor başta olmak üzere Alanyaspor, Göztepe ve Başakşehir yakından takip ederken, yine çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı terleten Ayberk için de ciddi tekliflerin geldiği ifade edildi. Kanatlarda görev yapan Yusuf Talum için de Samsunspor'un resmi bir teklifi olduğu, Kasımpaşa ve Gaziantep FK gibi takımların da oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istediği ifade edildi. Manisa FK yönetiminin ise şu an için kulüplere net bir cevap vermediği daha yüksek teklifleri beklediği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Manisa, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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