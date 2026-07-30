Manisa FK'nın Gençleri U19 Milli Takımı'na Davet Edildi - Son Dakika
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Manisa FK'nın Gençleri U19 Milli Takımı'na Davet Edildi

Manisa FK\'nın Gençleri U19 Milli Takımı\'na Davet Edildi
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Manisa FK'dan Yunus Emre Köse ve Ahmet Şen, U19 Milli Takımı'nın kampına davet edildi.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün genç futbolcularına U19 Milli Takımı'ndan davet geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli futbolcumuz Yunus Emre Köse, U19 Milli Takımımızın 3-6 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. Yunus Emre Köse'yi tebrik ediyor, A Milli Takıma giden yolda başarılar diliyoruz. Milli futbolcumuz Ahmet Şen, U19 Milli Takımımızın 3-6 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. Ahmet Şen'i tebrik ediyor, A Milli Takıma giden yolda başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Yunus Emre Köse, Ahmet Şen, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK'nın Gençleri U19 Milli Takımı'na Davet Edildi - Son Dakika

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