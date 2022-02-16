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Manisa FK, Bandırmaspor maçına hazır - Son Dakika

Manisa FK, Bandırmaspor maçına hazır

16.02.2022 14:20
Manisa FK, Bandırmaspor maçına hazır

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'a konuk olacağı 25. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'a konuk olacağı 25. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Manisa ekibi, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde son hazırlıklarını yaptı.

Bandırma'ya hareket eden Manisa FK'de sakat Dever Orgill dışında eksik futbolcunun bulunmadığı belirtildi.

17 Eylül Stadı'nda yarın saat 14.30'da yapılacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. ???????

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Bandırmaspor, Spor Toto, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manisa FK, Bandırmaspor maçına hazır - Son Dakika Spor


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