Manisa FK, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor
Manisa Futbol Kulübü, Sivasspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Trendyol 1. Lig'in ilk 2 haftasında aldığı 2 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken Manisa FK, 24 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hazırlıklarına, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi.
Teknik heyet yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. Futbolcular, antrenmanın devamında dar alan oyunları gerçekleştirirken çalışma bu bölümün ardından sona erdi.
Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
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