Manisa FK, teknik direktörlük görevine Nestor El Maestro'yu 1,5 yıllığına getirdi

Manisa FK, teknik direktörlük görevine Nestor El Maestro'yu 1,5 yıllığına getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK, teknik direktörlük görevine Sırp Nestor El Maestro'yu 1,5 yıllığına getirdi. Kulüp, siyah-beyaz arma altında El Maestro ve ekibine başarılar diledi.
? Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Sırp teknik direktör Nestor El Maestro ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
?Kulübün açıklamasında, "Manisa Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Nestor El Maestro ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Manisa Futbol Kulübü ailesine katılan teknik direktörümüz Nestor El Maestro ve ekibine hoş geldin diyor, siyah-beyaz armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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