 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manisa FK, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa FK, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 21. hafta mücadelesi için deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Manisa FK, antrenmanlarla maça hazırlanırken, geçmişteki galibiyetlerini tekrarlayarak kötü gidişata son vermek istiyor.

Manisa FK, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
30.01.2024 - 16:17,
Abone Ol

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 21. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 21. hafta karşılaşmasında deplasmanda İstanbul ekibi Tuzlaspor'a konuk olacak. Manisa FK, 4 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak mücadelenin hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Kocaelispor karşısında kendi evinde aldığı 2-1'lik galibiyetle ligin ikinci yarısına moralle başlayan Manisa FK, Keçiörengücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken son maçında kendi evinde Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup olmuştu.

Manisa temsilcisi, Tuzlaspor'u yenerek kötü gidişata da bir son vermek istiyor. Ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan mücadelede Manisa FK, Tuzlaspor'u 4-0 yenmişti. - MANİSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol, Futbol, Manisa, Antrenman, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


16:44
Can Atalay kararı öncesi Meclis'te tansiyon yükseldi! Sıraları yumruklayan vekiller divana yürüdü Can Atalay kararı öncesi Meclis'te tansiyon yükseldi! Sıraları yumruklayan vekiller divana yürüdü
16:40
Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı
16:36
Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:35
Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu
16:15
Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:40
İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29
İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu

Son Dakika
16:44 Can Atalay kararı öncesi Meclis'te tansiyon yükseldi! Sıraları yumruklayan vekiller divana yürüdü
16:40 Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı
16:36 Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:15 Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:40 İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31 ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29 İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25 Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
15:14 Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 17:04:53. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa FK, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement