Manisa FK ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Manisa FK ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta her iki takım da birer golle 1-1 berabere kaldı.

04.05.2025 18:40
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Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Kemal Mavi, Nurettin Dinçer Demir

MANİSA FK: Alperen - Yusuf, Bartu, Arslanagic, Umut, Kaan Yurdakul, Cissokho, Osuji, Muhammed Kiprit (Dk. 84 Muhammet Ensar Akgün), Fofana (Dk. 90+4 Oktay), Minchev (Dk. 64 Diallo)

BANDIRMASPOR: Akın - Rahmetullah, Mexer (Dk. 90+7 Sergen), Atınç, Hakan, Mulumba (Dk. 78 Kerim), Mehmet, Ndongala (Dk. 69 Rafael), Murat, Messaoudi, Paixao (Dk. 70 Diony)

GOLLER: Dk. 61 (P) Paixao (Bandırmaspor), Dk. 79 Atınç (Kendi kalesine) (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Arslanagic, Cissokho, Osuji, Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK), Murat, Atınç, Mexer (Bandırmaspor)

1'inci Lig'in 37'nci haftasında düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Manisa FK, sahasında Süper Lig yarışındaki Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda konuk ekip 61'inci dakikada Paixao'nun penaltı golüyle öne geçti. Bandırmaspor'da 79'uncu dakikada Atınç kendi ağlarını havalandırınca maç 1-1 bitti. Bu skorla Bandırmaspor bitime 1 hafta kala 61 puanda kalıp direkt Süper Lig'e çıkma şansını kaybetti. Ligde Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ardından Şanlıurfaspor da küme düşerken, Manisa FK ise son haftaya 45 puanla düşme hattındaki rakibi Ankaragücü'yle puan puana girdi. İkili averajı Ankaragücü'nden iyi olan Manisa ekibi son hafta Ümraniyespor deplasmanında lige tutunmaya çalışacak. Ankaragücü ise evinde Amed Sportif'i ağırlayacak.

15'inci dakikada Manisa FK atağında topla ileri çıkan Kadir Kaan Yurdakul'un uzaktan şutunu kaleci Akın uzanarak kornere çeldi.

29'uncu dakikada Fofana, soldan getirdiği topu kale içerisine bıraktı, Atınç çok kritik müdahale yaparak topu uzaklaştırdı.

İlk yarı golsüz bitti.

49'uncu dakikada Murat'ın ceza sahası içinden sert şutu üst direkten döndü. Dönen topa Paixao vurdu, etkisiz şutu kaleci kurtardı.

58'inci dakikada Bandırmaspor'un sol kanattan atağında ceza sahası içerisine giren Messaoudi, Bartu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erdem Mertoğlu beyaz noktayı gösterdi.

61'inci dakikada VAR incelemesi ardından penaltıda topun arkasına geçen Paixao, topu ayrı kaleciyi ayrı köşelere göndererek, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

79'uncu dakikada skor eşitlendi. Serbest vuruş organizasyonunda Fofana topu ceza sahasına gönderdi. Bartu'nun kafayla indirdiği topu Atınç ters bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-1.

90+5'inci dakikada Rafael ceza sahası içinde kaleci Muhammed Alperen Uysal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunda top kalecide kaldı.

Maç 1-1 sonuçlandı.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

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