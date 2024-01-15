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Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a hazırlanıyor - Son Dakika
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Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a hazırlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor'a konuk olacak olan Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Kocaelispor maçında görev alan futbolcular yenilenme çalışması yaparken diğer oyuncular ise dar alan oyunları oynadı. Sakatlıkları süren Kerim Frei ile Ayberk Karapo'nun Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Manisa FK, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Trabzonspor\'a hazırlanıyor
15.01.2024 - 15:41,  Güncelleme: 15:44
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Ocak Perşembe günü Trabzonspor'a konuk olacak Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmanda, dün oynanan Kocaelispor maçında görev alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

Sakatlıkları süren Kerim Frei ile Ayberk Karapo'nun Trabzonspor karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Manisa FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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