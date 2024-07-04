Manisa Futbol Kulübü Akademisi futbolcuları tesislerden çıkarıldı

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1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, yaptığı resmi açıklamada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in talimatıyla Manisa Futbol Kulübü Akademisi futbolcularının Halil Onultmak ve Tevfik Lav Spor Tesisleri'nden çıkartıldığını kamuoyuyla paylaştı.

Siyah-beyazlı kulüp açıklamasında, "Manisa Futbol Kulübü Akademisi futbolcularımız, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in talimatıyla Halil Onultmak ve Tevfik Lav Spor Tesisleri'nden çıkartılmıştır. A Takımımızın kullanımında olan ve kira sözleşmemizin bulunduğu Fikri Bayrıl Spor Tesisi ile ilgili hukuki süreç ise devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Manisa FK açıklamanın devamında şu cümleleri kullandı:

"A Milli Futbol Takımımızın maçında büyük coşku yaşayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in bu kararı, akademimizde oynayan, Milli takımlarımızın formasını terleten sporcularımızı hayal kırıklığına uğratmıştır. 31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce sokaklarda akademi futbolcularımıza sahip çıkacağını, onları mağdur etmeyeceğini ifade eden Zeyrek'in, Manisa Futbol Kulübü'nü, Manisa Futbol Kulübü sporcularını, sporcu ailelerini ve personelini yıldırmaya çalışan bu tavrını büyük bir üzüntüyle takip etmekteyiz. Türk futboluna sayısız futbolcu yetiştiren, Milli Takımlara futbolcu gönderen, Manisa şehrini 1'inci Lig'de yıllardır temsil eden Manisa Futbol Kulübümüz'e yönelik bu girişimlerin Manisa futboluna zarar verdiğini görüyor, takdiri kamuoyuna bırakıyoruz."