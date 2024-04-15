Manisa Futbol Kulübü Akademisi, Gelişim Ligleri\'nde 4 şampiyonlukla lige damga vurdu

Gelişim Ligleri'nde mücadele eden Manisa Futbol Kulübü Akademisi, 3'ü namağlup 4 şampiyonlukla lige damga vurdu. Geçtiğimiz hafta Gelişim Ligleri Elit B Grubu'nda mücadele eden ve sezonu namağlup şampiyon tamamlayan U17 Takımının ardından U14 ve U15 Takımları da liglerini namağlup şampiyon tamamladı.
U14 Gelişim Ligi 4. Grup'ta mücadele eden U14 Takımı sezonun son maçında sahasında Karşıyaka'yı konuk etti. Mücadeleyi 5-0 kazanan U14 Takımı, namağlup şampiyon olarak Türkiye Şampiyonası'nda gitmeye hak kazandı. U15 Gelişim Ligi 4. Grup'ta mücadele eden U15 Takımı da sezonun son maçında Menemen FK'yı ağırladı. Rakibini 5-1 mağlup eden gençler, sezonu namağlup şampiyon tamamlayarak Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek. U16 Gelişim Ligi 4. Grup'ta mücadele eden U16 Takımı, ligin son maçında Bucaspor 1928 ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 kazanan siyah-beyazlılar sezonu şampiyon tamamlayarak Türkiye Şampiyonası'nda hem kulübü hem de Manisa'yı temsil etmeye hak kazandı.
Manisa Futbol Kulübü A Takımı Eyüpspor maçında başlattığı centilmenlik rüzgarı akademide de devam etti. Karşıyakalı futbolcular U14 Takımını alkışlayarak centilmenlik örneği gösterdi. Bucaspor 1928 oyuncuları da U16 Takımını sahada alkışlayarak centilmenlik ve fair-play ruhuna ortak oldu. Şampiyonluklarla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'mızı ve Manisa Futbol Kulübümüzü gururla temsil edecek olan U14, U15, U16 ve U17 Takımlarımıza yürekten başarılar diliyoruz. Sezon boyunca Takımlarımıza destek olan tüm taraftarlarımıza, futbolseverlere, sporcularımızın değerli ailelerine ve Manisa'mıza teşekkür ediyoruz. Bu gurur tüm Manisa'mızın gururu" denildi. - MANİSA
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Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Tekke ile ilgili, 'Çok kolay bir pozisyonda atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi. Önümüzdeki haftalara bakacağız' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi' dedi.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi" dedi.
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Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hakem yönetimini eleştirerek, 'Belki bu 2 puan kayıp ile küme düşeceğiz' dedi. Kılıç, iyi oynadıkları bir maçı kazanamadıklarını ve VAR hakemine olan güvenini kaybettiğini söyledi.
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