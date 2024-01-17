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Manisa Futbol Kulübü, Bartu Göçmen'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü, Bartu Göçmen'i kadrosuna kattı

Manisa Futbol Kulübü, 1'inci Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparak Kocaelispor'u 2-1 yenmesinin ardından Afyonspor'dan Bartu Göçmen'i transfer etti. 21 yaşındaki stoperle 3.5 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, yeni transferin takıma en üst düzeyde katkı vermesini bekliyor. Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak ve tur atlamak için mücadele edecek.

Manisa Futbol Kulübü, Bartu Göçmen\'i kadrosuna kattı
17.01.2024 - 12:37,
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1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısına evinde Kocaelispor'u 2-1 yenrerek iyi başlayan Manisa Futbol Kulübü, Afyonspor'dan Bartu Göçmen'i kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar 21 yaşındaki stoperle 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Bartu, "Manisa Futbol Kulübü forması giyeceğim için heyecanlıyım. Her genç oyuncu gibi ben de burada çok çalışarak ve gelişerek takımıma en üst düzeyde katkı vermek istiyorum" dedi.

Futbola Eskişehirspor altyapısında başlayan ve burada profesyonel kariyerine imza atan Bartu, 2023-2024 sezonunda Afyonspor'a transfer oldu. Bartu, Afyonspor'da 17 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

KUPADA RAKİP TRABZONSPOR

1'inci Lig'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda yarın Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta Turgut Doman'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak müsabakada kazanan taraf tur atlayacak. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, kupada turu geçmek için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA
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