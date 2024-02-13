Manisa Futbol Kulübü, Bosna Hersekli genç yetenek Faris Kadric'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü, Bosna Hersekli genç yetenek Faris Kadric'i kadrosuna kattı

Manisa Futbol Kulübü, Bosna Hersekli genç yetenek Faris Kadric\'i kadrosuna kattı

Manisa Futbol Kulübü, Bosna Hersek Premier Ligi ekiplerinden FK Velez Mostar takımından genç yetenek Faris Kadric'i 4,5 yıllığına kadrosuna kattı. Faris, 2023-2024 sezonun ikinci yarısında U19 Takımı'nda forma giyecek ve yeni sezonda A takıma dahil olacak. Başkan Mevlüt Aktan, transferin hem Faris'e hem de kulübe hayırlı olmasını diledi.

13.02.2024 19:25
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Bosna Hersekli genç yetenek Faris Kadric'i kadrosuna kattı. 2023-2024 sezonun ikinci yarısında U19 Takımının formasını giyecek olan Faris, yeni sezonda A takıma dahil olacak.

Manisa Futbol Kulübü, Bosna Hersek Premier Ligi ekiplerinden FK Velez Mostar takımından genç yetenek Faris Kadric'i 4,5 yıllığına kadrosuna kattı. Bosna Hersek U19 Milli Takımı'nda da forma giyen 18 yaşındaki Faris, orta saha mevkiinde forma giyiyor. Yeni transfer Faris Kadric için gerçekleştirilen imza törenine Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan katıldı. Manisa Futbol Kulübü'ne transfer olduğu için mutluluğunu dile getiren Faris Kadric, "Türkiye liglerinde forma giyen bir çok Bosna Hersekli ağabeyim var. Ben de Manisa Futbol Kulübü'ne başarılı olmak ve kariyerimde daha üst seviyelere yükselmek için geldim. Çok çalışıp bana güvenen herkesi mutlu etmek istiyorum" dedi.

Faris Kadric transferiyle ilgili konuşan Başkan Mevlüt Aktan, "Faris Kadric, takip ettiğimiz gelecek vadeden genç yetenekler arasında olan bir oyuncuydu. Onu kulübümüze kazandırdığımız için mutluyuz. Bu sezonun ikinci yarısında U19 Takımımızda forma giyecek. Önümüzdeki sezon da A Takımımıza dahil olacak. Yeteneklerine inanıyoruz ve önümüzdeki yıllarda adından söz ettireceğini düşünüyoruz. Transferin hem Faris'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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