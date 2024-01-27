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Manisa Futbol Kulübü, Erzurum Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü, Erzurum Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu

Manisa Futbol Kulübü, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Erzurum Futbol Kulübü'nü konuk ettiği maçta 2-0 mağlup oldu. Manisa FK, 34. dakikada John Mary'nin kendi kalesine attığı golle geriye düştü. Erzurum FK, 89. dakikada Rosheuvel'in golüyle skoru 2-0 yaptı.

Manisa Futbol Kulübü, Erzurum Futbol Kulübü\'ne 2-0 mağlup oldu
27.01.2024 - 15:50,  Güncelleme: 15:55
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STAT: Manisa 19 Mayıs Stadyumu

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Baran Eraslan, Emrah Ünal

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Alperen Uysal- Sertan, Graovac (Dk.84 Diallo), Muhammet Ensar Akgün, Alberk, Bekir (Dk.46 Sinan), Burak, Dokanovic, John Mary (Dk.79 Lima), Korenica (Dk. 46 Ofkir), Topalli

ERZURUM FUTBOL KULÜBÜ: Mehmet- Celal, Orhan (Dk.90+2 Yakup), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk, Süleyman (Dk.57 Rosheuvel), Sefa (Dk.57 Alican), Özgür (Dk.75 Hasan), Muhammed Furkan Özhan (Dk.90+2 Shala), Eren

GOLLER: Dk.34 John Mary (KK), Dk.89 Rosheuvel (Erzurum FK)

SARI KARTLAR: Alberk, Dokanovic, Burak (Manisa FK) Sefa, Rosheuvel,  (Erzurum FK)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.43 Muhammet Ensar Akgün, Dk.90+3 Sertan (Manisa FK)

1'inci Lig'in 20'inci haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında Erzurum Futbol Kulübü'nü ağırladı. Tadilata giren Manisa 19 Mayıs Stadyumu 3 sezon sonra kapılarını açtı. Manisa Futbol Kulübü 34'üncü dakikada Mary'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düştü. Erzurumspor FK, 89'uncu dakikada Rosheuvel ile bir gol daha buldu: 0-2.

15'inci dakikada maçın en net pozisyonunu Erzurum FK yakaladı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Özgür'ün altıpas içinde müsait pozisyonda bulunan Süleyman'a pasında, Süleyman'ın şutu kaleciden sekti.

34'üncü dakikada John Mary kendi kalesine attı. Erzurum FK'da Süleyman'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortasında John Mary'in ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

54'üncü dakikada sol kanattan gelişen Manisa FK atağında top savunmadan sekti, Ofkir'in şutu az farkla yandan auta çıktı.

89'uncu dakikada Manisa FK savunmasının arkasına Orhan'ın attığı uzun pasında topla buluşan Eren'in aşırttığı meşin yuvarlakla Rosheuvel buluştu. Bu oyuncunun kaleci üzerinden aşırttığı top ağlarla buluştu: 0-2.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Manisa Futbol Kulübü, Erzurum Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
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