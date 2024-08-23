Manisa Futbol Kulübü, Fatih Karagümrük maçı için İstanbul'a hareket etti - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü, Fatih Karagümrük maçı için İstanbul'a hareket etti

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 3. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti.

23.08.2024 13:17
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 3. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 3. hafta mücadelesinde 24 Ağustos Cumartesi akşamı saat 19.15'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Manisa FK, mücadelenin hazırlıklarını Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla noktaladı.

Siyah-beyazlılar, daha sonra Fatih Karagümrük maçı için İstanbul'a hareket etti.

Manisa FK ligin ilk maçında deplasmanda İstanbulspor'a 3-2 yenilirken, ikinci hafta kendi evinde Sakaryaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Fatih Karagümrük ise ligin ilk haftasında kendi evinde Amedspor ile 0-0, ikinci haftasında ise deplasmanda Çorum FK ile 2-2 berabere kalmıştı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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