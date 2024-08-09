Manisa Futbol Kulübü, genç futbolcu Ada İbik ile profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa Futbol Kulübü, genç futbolcu Ada İbik ile profesyonel sözleşme imzaladı

Manisa Futbol Kulübü, akademisinden yetişen ve U17 Milli Takımı'nda da forma giyen 15 yaşındaki genç futbolcu Ada İbik ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

09.08.2024 14:11  Güncelleme: 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Futbol Kulübü, akademisinden yetişen, U16 ve U17 Milli Takımlarında da forma giyen 15 yaşındaki genç futbolcu Ada İbik ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Manisa Futbol Kulübü, akademisinden yetişen ve U17 Milli Takımı'nda da forma giyen 2008 doğumlu savunma oyuncusu Ada İbik ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan genç futbolcu Ada, "Akademisinde futbol oynadığım Manisa Futbol Kulübü'nde profesyonel kariyerime de adım atmak benim için tarif edilemez bir duygu. Hayalini kurduğum yerde olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana inanan, güvenen hocalarıma ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok çalışıp Manisa Futbol Kulübümüze katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Futbola Sarıgöl Belediyespor'da başlayan ve daha sonra Manisa Futbol Kulübü Akademisine transfer olan 2008 doğumlu Ada İbik, U16 ve U17 Milli Takımlarının da formalarını giydi. Akademinin yetiştirdiği genç yetenekler arasına adını yazdıran Ada, savunmada stoper ve sol bek mevkilerinde görev alıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Futbol, manisa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü, genç futbolcu Ada İbik ile profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:11 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024’te gümüş madalya kazandı Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
22:49 Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor’u 2-1 yendi Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:39 Sadece Yozgat ve İngiltere’de var Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı Sadece Yozgat ve İngiltere'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 23:34:02. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa Futbol Kulübü, genç futbolcu Ada İbik ile profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement