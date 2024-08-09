Manisa Futbol Kulübü, genç futbolcu Ada İbik ile profesyonel sözleşme imzaladı

Spor

Manisa Futbol Kulübü, akademisinden yetişen, U16 ve U17 Milli Takımlarında da forma giyen 15 yaşındaki genç futbolcu Ada İbik ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Manisa Futbol Kulübü, akademisinden yetişen ve U17 Milli Takımı'nda da forma giyen 2008 doğumlu savunma oyuncusu Ada İbik ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan genç futbolcu Ada, "Akademisinde futbol oynadığım Manisa Futbol Kulübü'nde profesyonel kariyerime de adım atmak benim için tarif edilemez bir duygu. Hayalini kurduğum yerde olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana inanan, güvenen hocalarıma ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok çalışıp Manisa Futbol Kulübümüze katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Futbola Sarıgöl Belediyespor'da başlayan ve daha sonra Manisa Futbol Kulübü Akademisine transfer olan 2008 doğumlu Ada İbik, U16 ve U17 Milli Takımlarının da formalarını giydi. Akademinin yetiştirdiği genç yetenekler arasına adını yazdıran Ada, savunmada stoper ve sol bek mevkilerinde görev alıyor. - MANİSA