Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
3. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Topalli, rakibi Mehmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Olcar, penaltı kararı verdi.
6. dakikada penaltı atışını kullanan Gakpa, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
7. dakikada savunma arkasına atılan topu önüne alan Lima'nın, müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Tokotaev mutlak golü önledi.
15. dakikada Barış Ekincier'in sağ kanattan kullandığı kornerde altıpas içinde iyi yükselen Thill'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
39. dakikada Manisa FK atağında Gakpa'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğuz'un sert şutunda kaleci Tokotaev, uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
45+2. dakikada Şanlıurfaspor atağında topu önüne alan Abdullah'ın ceza sahasının hemen önünden sert şutunda kaleci Alperen, iki hamlede meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
55. dakikada sol kanattan Gakpa'nın ortaladığı topa altıpas içerisinde Diallo'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin hemen üstünden auta gitti.
Hakemler: Burak Olcar, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Şenol Bektaş
Manisa FK: Alperen, Bedirhan, Graovac, Tugay, Furkan Mehmet, Gakpa (Bekir dk. 81), Oğuz (Muhammet Enes dk. 79), Burak, Diallo (Doğukan dk. 88), Topalli (Tabla dk. 79), Lima
Yedekler: Samet, Orhan, Oğuzhan, Kazım Can, Yunus Emre, Alihan
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Şanlıurfaspor: Tokotaev, Semih, Mehmet, N'diaye, Barış Gök, Cumali, Barış Ekincier (Seyit dk. 75), Abdullah (Adem Eren dk. 65), Thill (Hüseyin dk. 88), Mert (Toure dk. 65), Muhammet
Yedekler: Aydın, Aleksis, Hüsamettin, Cebrail, Nshimirimana
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Gakpa (dk. 6 pen.) (Manisa FK), Thill (dk. 15) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Mehmet, Barış Gök, Tokotaev (Şanlıurfaspor) - MANİSA
Son Dakika › Spor › Manisa Futbol Kulübü ile Şanlıurfaspor Berabere Kaldı - Son Dakika