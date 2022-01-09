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Manisa Futbol Kulübü - İstanbulspor: 1-2 - Son Dakika

Manisa Futbol Kulübü - İstanbulspor: 1-2

09.01.2022 15:40
Manisa Futbol Kulübü - İstanbulspor: 1-2

STAT: Mümin Özkasap Spor TesisleriHAKEMLER: Muhammet Ali Meteoğlu (x), Sezgin Çınar (x), Mehmet Ali Akkor (x)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammet Birkan (x) - Mehmet Yılmaz (x) (Dk. 56 Taha Şahin x), Landre (xx), Sadi (xx), Erhan (x) (Dk. 79 Veli x), Gakpa (xx), Andre Sousa (x) (Dk.

STAT: Mümin Özkasap Spor Tesisleri

HAKEMLER: Muhammet Ali Meteoğlu (x), Sezgin Çınar (x), Mehmet Ali Akkor (x)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammet Birkan (x) - Mehmet Yılmaz (x) (Dk. 56 Taha Şahin x), Landre (xx), Sadi (xx), Erhan (x) (Dk. 79 Veli x), Gakpa (xx), Andre Sousa (x) (Dk. 56 Nizamettin x), Kouter (x), Tabekou (xxx) (Dk. 73 Diallo x), Anıl (xxx), Okan (x) (Dk. 56 Orgill x)İSTANBULSPOR: Alperen (xx) - Oğuzhan (xx), Ologo (xxx), Mehmet (xxx), Ali (x), Ferhat (xx) (Dk. 78 Jajic xxx), Berkay (x) (Dk. 46 Topalli xx), Muammer (x) (Dk. 46 Eslem xx), Meli (xx), Ethemi (xx) (Dk. 85 Duhan Aksu), İbrahim (xxx) (Dk. 78 Emir xxx)GOLLER: Dk. 41 (Pen.) İbrahim, Dk. 82 Jajic (İstanbulspor), Dk. 45+1 Anıl (Manisa FK)SARI KARTLAR: Muhammet Birkan, Kouter, Mehmet Yılmaz, Anıl (Manisa FK), Alperen (İstanbulspor)

TFF 1'inci Lig'deki ikinci yarının ilk maçında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı İstanbulspor'a 2-1 yenildi. Mümin Özkasap Stadı'nda konuk ekibin 41'inci dakikada penaltıdan İbrahim ve 82'nci dakikada Jajic'le bulduğu gollere yalnız 45+1'de Anıl'la karşılık verebilen Manisa FK'nın ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi bitti. Siyah-beyazlılar bu skorla 22 puanda kalırken, İstanbulspor 30 puana ulaştı.39'uncu dakikada İstanbulspor atağında İbrahim, ceza sahası içinde kaleci Muhammet Birkan tarafından düşürüldü. Hakem Muhammet Ali Meteoğlu, penaltı noktasını gösterdi. 41'inci dakikada topun başına geçen İbrahim golü buldu: 0-1.45+1'inci dakikada skor eşitlendi. Mehmet topu Tabekou'ya verdi. Tabekou'nun sağdan içeri bıraktığı topu Anıl ağlarla buluşturup ilk yarının sonucunu belirledi: 1-1.47'nci dakikada Eslem kullandığı serbest vuruşu ceza sahası içerisinde ortaladı, Topalli'nin kafa şutu az farkla auta çıktı.72'nci dakikada Tabekou'nun pasında topla buluşan Kouter, ceza sahası dışından şutu az farkla auta çıktı.75'inci dakikada Gakpa'nın çalım atarak ceza sahasına getirdiği topu sağdan ceza sahasına koşan Diallo'ya bıraktı. Diallo'nun sol köşeye çıkardığı topa dokunan Anıl'un şutu direkten döndü.

82'nci dakikada Emir'in çalımları sonrası verdiği ara pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Jajic topu ağlara gönderip skoru ilan etti: 1-2.


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Muhammet Ali, İstanbulspor, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü - İstanbulspor: 1-2 - Son Dakika Spor


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