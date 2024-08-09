Manisa Futbol Kulübü İstanbulspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Cumartesi akşamı saat 19.15'te Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor'a konuk olacak. Manisa FK, mücadelenin hazırlıklarını Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla noktaladı.
Siyah-beyazlılar, daha sonra İstanbul'a hareket etti. - MANİSA
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