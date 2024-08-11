Manisa Futbol Kulübü, MASKİ personeli hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Spor

Manisa Futbol Kulübü, MASKİ personeli hakkında suç duyurusunda bulundu

Manisa Futbol Kulübü, MASKİ personeli hakkında suç duyurusunda bulundu

Manisa Futbol Kulübü, antrenman yaptıkları tesislerde su sayaçlarının usulsüz bir şekilde söküldüğünü belirterek, MASKİ personeli ve kurum yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

11.08.2024 16:00  Güncelleme: 16:11
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, dün akşam saatlerinde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) personeli tarafından, antrenman yaptıkları Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'ndeki su sayaçlarının usulsüz bir şekilde söküldüğünü belirterek, MASKİ personeli ve kurum yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Manisa Futbol Kulübü, "Akşam saat 22.00 sıralarında Trendyol 1. Lig karşılaşması için İstanbul'da bulunduğumuz saatlerde Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) personeli olan 6 şahıs kira sözleşmemizin bulunduğu Fikri Bayrıl Spor Tesislerimize gelerek, su sayaçlarımızı usulsüz bir şekilde sökerek götürmüşlerdir. "Yukarıdan talimat var" diyerek, sayaçları kanunsuz bir şekilde söküp götüren 6 şahıs ve onlara emir veren yetkililer hakkında emniyet birimlerine gerekli başvuruları yaptığımızı ve olayla ilgili yasal süreç başlattığımızı belirtmek isteriz. Manisa Futbol Kulübümüzü, kira sözleşmesi bulunan Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nden kanuni olarak atamayan ancak bu tür sudan ucuz yöntemlerle çıkmaya zorlayan Manisa Büyükşehir Belediyesinin girişimlerini trajikomik olarak değerlendiriyor, değerli kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü, MASKİ personeli hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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