Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti

Spor

Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla devam etti.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen sabah antrenmanında siyah-beyazlılar, salonda kuvvet çalışması yaptı. Ege ekibi, akşam antrenmanında ise ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı. Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - MANİSA