Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü, Görme Engelliler Satranç Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü, Görme Engelliler Satranç Şampiyonası'na hazırlanıyor

Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü, Görme Engelliler Satranç Şampiyonası\'na hazırlanıyor

Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü, Denizli'de düzenlenecek olan Görme Engelliler Satranç Şampiyonası'na katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp başkanı Mehmet Göktaş, şampiyonada başarılı olacaklarını ve madalyalarla döneceklerini belirtti.

06.08.2024 15:57  Güncelleme: 15:59
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Denizli'de düzenlenecek olan Görme Engelliler Satranç Şampiyonasına katılacak olan Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü hazırlıklarını sürdürüyor.

Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Denizli'de düzenlenecek olan Görme Engelliler Satranç Şampiyonasına katılacak. Şampiyonada iddialı olan kulüp hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Satrançta başarılı olduklarını belirten Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Göktaş, her gün düzenli antrenman yaptıklarını ve şampiyonada çok sayıda madalyayı Manisa'ya getireceklerini söyledi. Başkan Göktaş, "Görme Engelliler Satranç tahtasını elleriyle kontrol ediyorlar. Siyah karelerin yüksek, beyaz karelerin çukur olduğunu, siyah taşların üzerinde de küçük bir çivi bulunduğu için taşları da kolayca ayırt edebiliyorlar. Her yaştan çok başarılı Görme Engelli Satranç sporcuları var" dedi.

Manisa protokolünü düelloya davet eden Başkan Göktaş, "Manisa protokolünü de görme engelli sporcuları ile satranç düellosuna davet ediyoruz. Eğer kabul ederlerse, Manisa Valimiz Enver Ünlü ile beraber belediye başkanlarımızı, kaymakam il ve ilçe müdürlerimiz ile de dostluk karşılaşması yapmak istiyoruz. Böylece engelli sporlarını halkımıza daha iyi anlatabiliriz" diye konuştu.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesinden turnuva için ulaşım desteği beklediklerini söyleyen Başkan Göktaş, "Satranç turnuvası için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'ten de ulaşım ve konaklama yardımı bekliyoruz. Engellilerin sosyalleşmeleri için herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.

Engelleri sporla aştıklarının altını çize Başkan Göktaş, kulüplerinin bütün engelli guruplarına spor yaptırtacak imkan ve kapasiteye sahip olduğunu belirterek kurum ve kuruluşlardan destek talep etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü, Görme Engelliler Satranç Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika

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