Manisa haber | Basketbol Süper Ligi: Manisa BBSK: 73 Beşiktaş: 66 - Son Dakika
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Manisa haber | Basketbol Süper Ligi: Manisa BBSK: 73 Beşiktaş: 66

07.10.2022 22:41
Manisa haber | Basketbol Süper Ligi: Manisa BBSK: 73 Beşiktaş: 66

Edinilen Manisa haberine göre Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 73-66'lık skorla galip ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 73-66'lık skorla galip ayrıldı.

Salon: Muradiye Spor Kompleksi

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Alper Özgök xx, Göksun Öz xx

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Belediyespor: Roberson xx 11, Cruz xx 17, Erdi Gülaslan x 4, Anosike xxx 17, Bruinsma xx 8, Ogün Sevinç x, Mustafa Baki Görür x, Michalak xx 11, Yiğit Baran Sarıkaya x 5

Başantrenör: Ceyhun Cabadak

Beşiktaş: Emlakjet: Coleman x 4, Usher xx 8, Okben Ulubay xx 13, Orelik xx 13, McCormack xx 15, Brown xx 11, Furkan Haltalı x 2, Yağız Aksu x, Burak Can Yıldızlı x, Emir Adıgüzel x

Başantrenör: Ahmet Dursun Kandemir

1. periyot: 22-13 (Manisa BBSK lehine)

Devre: 39-33 (Manisa BBSK lehine)

3. periyot: 53-56 (Beşiktaş lehine) - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa haber | Basketbol Süper Ligi: Manisa BBSK: 73 Beşiktaş: 66 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa haber | Basketbol Süper Ligi: Manisa BBSK: 73 Beşiktaş: 66 - Son Dakika
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