Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 73-66'lık skorla galip ayrıldı.
Salon: Muradiye Spor Kompleksi
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Alper Özgök xx, Göksun Öz xx
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Belediyespor: Roberson xx 11, Cruz xx 17, Erdi Gülaslan x 4, Anosike xxx 17, Bruinsma xx 8, Ogün Sevinç x, Mustafa Baki Görür x, Michalak xx 11, Yiğit Baran Sarıkaya x 5
Başantrenör: Ceyhun Cabadak
Beşiktaş: Emlakjet: Coleman x 4, Usher xx 8, Okben Ulubay xx 13, Orelik xx 13, McCormack xx 15, Brown xx 11, Furkan Haltalı x 2, Yağız Aksu x, Burak Can Yıldızlı x, Emir Adıgüzel x
Başantrenör: Ahmet Dursun Kandemir
1. periyot: 22-13 (Manisa BBSK lehine)
Devre: 39-33 (Manisa BBSK lehine)
3. periyot: 53-56 (Beşiktaş lehine) - MANİSA
Son Dakika › Spor › Manisa haber | Basketbol Süper Ligi: Manisa BBSK: 73 Beşiktaş: 66 - Son Dakika